El Govern inaugura la "primera" ruta de memòria democràtica entre Catalunya i França

BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha inaugurat aquest dissabte la "primera" ruta transfronterera de memòria democràtica entre Catalunya i el sud de França, amb un itinerari entre el coll del Lli i el coll de Manrella, que travessa els municipis de la Vajol i Morellàs i els Illes (Girona).
Aquest projecte "recupera i posa en valor els espais vinculats a l'exili republicà de 1939, a la resistència nazi i els passos fronterers com a espai de refugi", segons ha informat el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica en un comunicat aquest dissabte.
L'acte d'inauguració ha estat presidit pel conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i ha comptat amb la participació de l'alcalde de la Vajol, Joaquim Morillo; l'alcalde de Morellàs i els Illes, Jean Vila; la presidenta del Consorci del Museu Memorial de l'Exili (MUME), Míriam Lanero i el vicepresident del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, Robert Garrabé.
Espadaler ha destacat que la senyalització d'aquesta ruta serveix per "dignificar la memòria de les persones que van marxar a l'exili" i transmetre a les generacions més joves una memòria del que va passar, en les seves paraules.
La nova ruta, de traçat circular i 14 quilòmetres de longitud, compta amb 8 senyals informatius i 16 senyals direccionals amb continguts històrics i accessibles.
La inauguració s'inscriu en el marc de les commemoracions del Dia Nacional de l'Exili i la Deportació, que se celebra cada 5 de febrer en commemoració de la sortida a l'exili de les principals autoritats republicanes.