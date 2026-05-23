El Govern inaugura a Mèxic un cicle de fòrums econòmics impulsats per les delegacions exteriors

La Generalitat preveu celebrar trobades en altres 8 països
BARCELONA, 23 maig (EUROPA PRESS) -
El Govern ha inaugurat a Mèxic un nou cicle de fòrums econòmics impulsats a través de la xarxa de delegacions exteriors, amb una primera edició centrada en les implicacions i oportunitats derivades del nou acord entre la Unió Europea i Mèxic.
En un comunicat aquest dissabte, la Conselleria d'Unió Europea i Acció Exterior ha explicat que el fòrum ho ha organitzat la Delegació del Govern a Mèxic i Amèrica Central juntament amb la Secretaria d'Economia del Govern mexicà, coincidint amb la signatura aquest divendres de l'Acord Global Modernitzat Mèxic-UE per part de les presidentes de Mèxic i de la Comissió Europea.
L'Executiu català preveu celebrar aquest any trobades similars en altres 8 països de 4 continents: Argentina, Brasil i els Estats andins; França i Itàlia; el Marroc; i Japó i la República de Corea.
Segons la Generalitat, aquests fòrums es conceben com a espais institucionals d'alt nivell per combinar diàleg polític, reflexió estratègica i interacció amb actors econòmics, científics i socials, amb l'objectiu de reforçar relacions institucionals, posicionar Catalunya com a actor econòmic internacional i afavorir noves oportunitats de cooperació empresarial i d'investigació.
La jornada, celebrada a la seu de la Secretaria d'Economia federal a Ciutat de Mèxic, va reunir a més de 200 assistents i va abordar el paper dels governs regionals i locals en la projecció econòmica internacional.
JAUME DUCH
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que iniciatives com aquesta consoliden el paper de Catalunya "com a actor actiu i connectat en l'escena econòmica internacional".
També ha defensat que les delegacions exteriors poden exercir "un paper clau" per teixir noves aliances i oportunitats econòmiques per a Catalunya.
SOTA L'ACORD MÈXIC-UE
La trobada, sota el títol 'Sectors estratègics entre Mèxic i Catalunya des d'una perspectiva regional', s'ha celebrat en aliança amb l'Associació Mexicana d'Oficines d'Assumptes Internacionals dels Estats (Amaie) i l'Associació Mexicana de Secretaris de Desenvolupament Econòmic (Amsde).
En el marc del 40 aniversari de l'adhesió d'Espanya a la UE, el fòrum s'ha plantejat com un espai per reforçar el diàleg econòmic entre territoris i impulsar aliances estratègiques i noves oportunitats de col·laboració, inversió i innovació entre Mèxic i la Unió Europea.
ÒSCAR ORDEIG
Un dels àmbits analitzats ha estat el sector agroalimentari, sobre el qual el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha destacat el seu potencial com a espai de vinculació entre Mèxic i Catalunya i les oportunitats per promoure models productius més innovadors, sostenibles i resilientes.
Per part del Govern també han intervingut el secretari d'Assumptes Europeus, Multilaterals i de Cooperació al Desenvolupament, Agustí Fernández de Losada, i el delegat del Govern a Mèxic i Amèrica Central, Aran Mayola.
Fernández de Losada ha reivindicat l'acord com "una plataforma per reforçar aliances estratègiques entre Europa i Mèxic" en un context de reconfiguració global de les cadenes de valor i de les aliances internacionals.