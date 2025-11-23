El Govern impulsa una web amb informació sobre els sistemes de IA que usa l'administració

BARCELONA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha impulsat una eina, consultable a través d'internet, que recull i organitza informació clau sobre tots els sistemes d'intel·ligència artificial (IA) que utilitza l'administració, el Registre de sistemes de IA i altres algorismes.
Aquest inventari permet a la ciutadania accedir de manera clara i senzilla a dades sobre com s'usen aquestes tecnologies, fomentant així la confiança i la transparència, informa el Departament de la Presidència en un comunicat aquest diumenge.
Aquest registre compta amb 31 sistemes publicats amb fitxes que detallen el seu funcionament, impacte i estat de desenvolupament, i inclou tant sistemes de IA com a algoritmes deterministes amb un impacte significatiu en les decisions de l'administració.
Aquest projecte s'emmarca dins de l'estratègia de reforma de l'administració, amb la voluntat de fer-la més eficient, transparent i propera, i per garantir que aquest projecte compleix els estàndards internacionals, la Generalitat s'ha inspirat en exemples com els registres d'Amsterdam (Països Baixos), Hèlsinki (Finlàndia) i els Països Baixos, així com en informes acadèmics.
INFORMACIÓ
En aquestes fitxes es pot consultar informació sobre què fa, com funciona i quin impacte té cada sistema.
Així, s'explica què tipus de dades utilitzen els sistemes, d'on provenen, el procés tècnic que se segueix per operar i la freqüència amb la qual s'utilitza.
A més, també s'explicita l'impacte dels sistemes en drets com la privadesa, la transparència i la no discriminació, i identifica els riscos que pot comportar i possibles biaixos, així com protocols de validació humana o un apartat que exposa els beneficis esperats.
Entre els 31 sistemes ja publicats, destaquen un anonimizador de documents per tota la Generalitat, el bot de conversa del Consorci AOC, que facilita respostes a la ciutadania sobre serveis digitals o el generador de resums de normes en llenguatge clar, que tracta de forma automàtica la normativa publicada al Portal Jurídic.