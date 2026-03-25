El Govern impulsa a Vic (Barcelona) la 5a edició del Congrés BIT sobre bioeconomia

BARCELONA 25 març (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Agricultura de la Generalitat celebra aquest dimecres i dijous a Vic (Barcelona) la 5a edició del Congrés BIT, que impulsa el debat sobre la bioeconomia aplicada al territori i la connexió entre sectors estratègics locals.
Aquesta edició està organitzada per la Generalitat, l'Ajuntament de Vic i Vicfires, amb la coorganització del Centre Tecnològic BETA, el BioHubCat, el Clúster de la Bioenergia de Catalunya (CBC) i la Diputació de Barcelona, informa la Conselleria en un comunicat.
La secretària general del Departament d'Agricultura, Cristina Massot, ha destacat en la inauguració "la importància d'aquest congrés com un espai per compartir prioritats, alinear esforços i avançar en la transició cap a una economia més sostenible, circular i resilient".
Massot ha explicat que l'Estratègia de la bioeconomia de Catalunya 2030 està alineada amb el nou marc europeu de la bioeconomia en diversos aspectes: "Ho està, abans de res, en la voluntat d'aprofitar millor recursos locals que sovint han estat infrautilitzats, com els residus orgànics, els recursos forestals o els subproductes agraris".
Durant el congrés es presentaran els principals resultats i avenços del Pla d'acció 2025-2027 de l'Estratègia, amb projectes destacats com el suport a les empreses i al territori per a la millora de la gestió forestal, la valoració de residus orgànics, la creació de paisatges agroforestals i resilients i la promoció de la formació i ocupació en aquest àmbit.