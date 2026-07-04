El Govern impulsa la transformació sostenible d'allotjaments turístics amb ajudes de 21 milions

BARCELONA, 4 jul. (EUROPA PRESS) -
El Departament d'empresa i Treball de la Generalitat ha impulsat la transformació sostenible d'allotjaments turístics amb ajudes per valor de 21 milions d'euros per a projectes d'estalvi i reutilització d'aigua i eficiència energètica i economia circular, que han finançat 156 projectes (64 d'eficiència energètica i 92 d'estalvi d'aigua).
El conseller d'empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha visitat aquest dissabte els apartaments Cel·les Abat Marcet, a Montserrat (Barcelona), que han rebut subvencions de dues línies d'ajudes, i ha remarcat el "compromís" del Govern per fer un turisme millor i més sostenible, ha informat en un comunicat.
Segons el conseller, aquestes actuacions demostren que la sostenibilitat "és una variable clau" en les inversions estratègiques per reforçar la competitivitat del sector turístic a mitjà termini.
La línia d'ajudes d'estalvi i reutilització d'aigua, finançada amb recursos de l'impost sobre les estades en allotjaments turístics, ha beneficiat a 92 projectes de 86 empreses, i ha mobilitzat una inversió de 14,4 milions d'euros que permetrà reduir prop d'un 20% el consum d'aigua d'aquests establiments.
Pel que fa a la línia d'eficiència energètica i economia circular, ha permès impulsar 64 projectes amb una inversió global de 30,7 milions d'euros, amb actuacions que inclouen la rehabilitació energètica d'edificis, la renovació de sistemes tèrmics i la millora de l'eficiència de la il·luminació, amb una reducció prevista de consum d'energia superior al 51%.
"MODEL MÉS SOSTENIBLE"
Sàmper ha destacat que aquestes ajudes permeten arribar a tot el territori i acompanyar a les empreses turístiques en "la seva modernització, reducció d'emissions i transició cap a un model més sostenible, eficient i competitiu".
Segons el Govern, aquestes ajudes són especialment rellevants en el cas de l'aigua en context de sequera i estrès hídric, ja que permetran reduir el consum i les emissions associades al cicle integral de l'aigua, estimades en prop de 79 tones anuals de CO2.
Respecte a l'energia, els projectes permetran evitar anualment més de 12.600 tones de CO2 gràcies a la reducció del consum, contribuint a la mitigació del canvi climàtic.