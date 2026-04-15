El Govern impulsa un seminari per "repensar" els miradors i la contemplació del paisatge

El Departament de Territori de la Generalitat i l'Observatori del Paisatge de Catalunya han impulsat el seminari 'L'art de contemplar: miradors i paisatge' per repensar el paper dels miradors i reivindicar la contemplació del paisatge com una pràctica "transformadora, conscient i respectuosa" amb el territori, informa el Govern aquest dimecres en un comunicat.
La trobada, que se celebra fins dijous a Barcelona i reuneix experts espanyols i internacionals de diferents disciplines del sector, ha estat inaugurada pel secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana, Víctor Puga; el director de l'observatori, Pere Sala, i el director general de Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA), Ricard Font.
Durant l'obertura del seminari, Puga ha defensat el paisatge com una suma de moltes mirades, mentre que Sala ha explicat que "no és un decorat", sinó que és viu, ple de relacions", i és el marc de la vida de Catalunya.
En total, Catalunya disposa de més de 500 miradors identificats arreu del territori, reunits en els catàlegs de paisatge que elabora l'Observatori del Paisatge i que permeten contemplar els 134 paisatges diferents identificats a Catalunya.
El seminari s'estructura en quatre blocs: Quan l'art guia la mirada; Noves mirades, nous miradors; Els criteris i les eines; i Miradors del món i d'aquí.