El Govern impulsa la promoció dels Pirineus catalans en els mercats internacionals

LLEIDA 20 maig (EUROPA PRESS) -
L'Agència Catalana de Turisme (ACT), entitat del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, ha impulsat una campanya de promoció internacional dels Pirineus de Catalunya per contribuir a obrir-los a nous mercats internacionals i fomentar-hi l'activitat turística durant tot l'any, informa aquest dimecres en un comunicat.
En concret, del 19 al 21 de maig s'està celebrant a Vielha (Lleida) la trobada del sector del turisme actiu i de naturalesa, AdventureELEVATE Europe 2026, de l'associació Adventure Travel Trade Association (ATTA), i que ha reunit al voltant de 300 professionals com operadors turístics, agències i experts de diferents mercats.
L'esdeveniment, organitzat per l'ACT, el Conselh Generau d'Aran i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, també ha comptat amb la participació d'empreses catalanes convidades per l'agència del departament per presentar els seus serveis i facilitar el contacte amb agents internacionals, crear oportunitats de negoci i ampliar la presència dels Pirineus en mercats estratègics.