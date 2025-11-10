El Govern impulsa el projecte europeu BlueBoost per tenir una aqüicultura "més competitiva"

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, mitjançant l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), ha impulsat el projecte europeu BlueBoost, una iniciativa internacional que impulsa la innovació en aqüicultura per fer-la "més competitiva".
Es tracta d'una iniciativa que reuneix centres de recerca, empreses i institucions de 8 països diferents --Espanya, Portugal, Polònia, Itàlia, Brasil, Suècia, Regne Unit i Finlàndia--, informa la Conselleria en un comunicat aquest dilluns.
L'investigador de l'IRTA i coordinador del projecte, Neil Duncan, ha explicat que BlueBoost pretén demostrar que "és possible produir aliments d'origen acuícola d'una manera més intel·ligent, aprofitant millor els recursos i reduint els residus".
El projecte, amb una durada de 3 anys, se centra en el desenvolupament de sistemes d'aqüicultura multitròfica integrada, que combinen diferents espècies, com peixos, mol·luscos o macroalgues, per tancar el cicle dels nutrients i reduir els residus generats.
El director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Antoni Espanya, ha subratllat que Catalunya "té l'oportunitat de posicionar-se com un referent" de l'economia blava sostenible mitjançant un projecte que, en les seves paraules, connecta ciència, sector productiu i gestió pública per avançar cap a un futur més sostenible.