El Govern impulsa un programa per incentivar el comerç de proximitat en municipis rurals

Els micropobles representen el 50,3% del total de municipis catalans i només el 2,3% de població
BARCELONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -
El Govern impulsarà el programa Arrel per donar suport al comerç de proximitat, garantir l'accés a béns i serveis essencials i incentivar la vida comunitària en els municipis rurals, la majoria dels quals tenen menys d'1.000 habitants.
Es tracta d'una iniciativa de la Conselleria de Presidència, a través de la secretaria de Governs Locals i Relacions amb Aran, i del d'empresa i Treball, a través de la direcció general de Comerç i el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), i comptarà amb un pressupost de 2,1 milions d'euros per aquest any.
El programa, que es dirigeix a comerços promoguts per ens locals com a espais comercials d'iniciativa privada, busca fomentar establiments multiservei, que concentrin serveis variats com una botiga d'alimentació, restauració, serveis de proximitat --com a paqueteria o premsa--, serveis digitals o espais de trobada.
"La voluntat és fixar comerços al territori i fixar persones al territori. El que no pot ser és que hagis de comprar una barra de pa o un quilo de macarrons en un poble que està a 7, 8 o 9 quilòmetres del teu", ha indicat el conseller d'empresa i Treball, Miquel Sàmper.
També volen que grans empreses aterrin en aquestes poblacions, com el cas de la gigafactoría de Móra la Nova (Tarragona): "I si podem fer que a Tortosa hi hagi centres universitaris ja començarem a retenir més als ciutadans d'aquestes poblacions. Si, a més, posem destinacions empresarials i econòmiques importants, la qual cosa estem generant és que la gent dels Terres de l'Ebre no tinguin la necessitat d'anar a Barcelona, Sant Cugat, Sabadell, Terrassa ni Tarragona".
Actualment, Catalunya compta amb 590 municipis rurals, dels quals 476 són micropobles perquè tenen menys d'1.000 habitants, i el programa s'emmarca en les accions previstes en l'Estatut dels municipis rurals i té el suport de les entitats municipalistes.
AJUDES
La iniciativa articula línies d'ajuda, que acompanyen totes les fases dels projectes comercials i que es podran demanar a partir del 8 de juny, i un dispositiu d'acompanyament tècnic desplegat a través dels Cambres de Comerç,
La primera de les línies d'ajuda es dirigeix als establiments que promoguin ens locals: poden cobrir fins al 80% del cost amb un màxim de 18.000 euros per projecte, i s'enfoquen a despeses com a reformes i instal·lacions fixes; mobiliari d'exposició; maquinària i refrigeració; equips informàtics i terminals de venda; rètols i elements fixos; programari de gestió i promoció; inversions en prevenció de riscos i altres inversions vinculades a l'activitat.
La segona línia es destina a gestors d'establiments promoguts per ens locals o privats, que poden cobrir fins al 50% del cost amb un màxim de 5.000 euros per projecte per a despeses de personal contractat; quota d'autònoms; consums energètics vinculats a l'activitat; telecomunicacions; creació i manteniment web i continguts digitals; màrqueting digital; manteniment de programes informàtics; serveis de digitalització del punt de venda i gestoria i assessoria i assegurances vinculades a l'activitat.
I la tercera línia és per recolzar establiments d'iniciativa privada amb ajudes per a persones físiques o jurídiques del sector privat que mantenen oberts establiments comercials i/o de serveis en municipis rurals: poden cobrir fins al 50% del cost amb un màxim de 5.000 euros per iniciativa.
Aquesta línia pot subvencionar actuacions com a accions vinculades al repartiment en nuclis disseminats; adaptació d'espais polivalent amb funció social; instal·lació de punts de recollida; adequació del local per ampliar serveis; instal·lacions d'equipaments per ampliar oferta o millores per a la conservació de productes.
En relació a l'acompanyament tècnic que es desplegarà a través de les Cambres de Comerç, donarà suport als ens locals i persones emprenedores al llarg de tot el procés: des de la diagnosi territorial i la definició del model de negoci fins a l'anàlisi de la viabilitat, els processos de licitació o la captació de potencials gestors, i també inclourà assessorament específic per reforçar i consolidar negocis privats ja en funcionament.
ESTUDI
Sota el títol de 'El comerç rural a Catalunya. Anàlisi dels micropobles', la direcció general de Comerç i el CCAM han realitzat un estudi que recull que els 476 municipis amb menys d'1.000 habitants que hi ha a Catalunya representen el 50,3% del total dels seus 947 municipis i gairebé la meitat del territori, però acullen només un 2,3% de la població.
Per àmbits territorials, les comarques de Girona són les concentren més micropueblos, amb un 24,4% del total (116), seguit de les de Ponent (97); Catalunya Central (80); Camp de Tarragona (70); Alt Pirineu i Aran (60); Terres de l'Ebre (24); Penedès (17) i àmbit metropolità (12).
A més, el 47,3% es troben en zones de muntanya, la qual cosa els dificulta l'accés a serveis essencials perquè la xarxa viària presenta condicionants geogràfics, i els pocs micropobles que hi ha en la costa i zones urbanes responen més a dinàmiques vinculades a segones residències, turisme o funcions residencials periurbanes.
També apunten que l'evolució de la població en els micropobles en els últims deu anys és clarament inferior a la mèdia catalana -un 2,9% enfront d'un 8,9%-- i que el 82,4% sofreix un risc d'envelliment elevat, així com que només un 53,8% tenen escola de primària i que el 42,6% són polinucleares, una dispersió territorial que implica una mobilitat obligada per a les gestions més quotidianes.
L'estudi també recull que un 36,7% dels micropueblos -uns 175-- no disposen de cap botiga d'alimentació i que el 13,7% tampoc disposen d'un establiment de restauració, la qual cosa redueix encara més els espais de socialització i trobada i això és rellevant en poblacions en pobles amb una població envellida, on bars i restaurants actuen com a únics punts de relació social.
En relació a altres serveis quotidians, el 78,6% (374) no disposa de punts de venda de premsa escrita, i 7 de cada 10 estan en botigues de queviures o multiservei, mentre que un 80,9% dels micropueblos no té tampoc punts de recollida de paqueteria, sent el de correus el més utilitzat seguit de les instal·lacions dels ens locals.
Un total de 30 micropobles compten amb un establiment multiservei, 7 dels quals han obert entre 2025 i 2026, i 17 d'ells es concentren a les comarques de Girona i en Terres de l'Ebre, Aran i l'àmbit metropolità no disposen d'aquest format comercial.
Actualment, 20 micropobles es troben en un procés de reformes del local o licitació per posar en marxa futurs multiserveis i 37 estan interessats a posar un en marxa en el futur.