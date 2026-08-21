El Govern impulsa un pla per millorar els accessos a pobles de comarques de muntanya i de l'Aran (Lleida)

BARCELONA, 21 ago. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha endegat l'elaboració d'un pla de millora dels accessos a nuclis de població de les comarques de muntanya i Aran (Lleida) amb la voluntat d'ordenar la gestió d'aquesta extensa xarxa de carreteres i camins de titularitat municipal, ha informat el departament en un comunicat aquest divendres.
El pla identificarà trams crítics per prioritzar, en col·laboració amb altres administracions, el manteniment i la reparació d'aquesta xarxa, al mateix temps que s'harmonitzaran les diverses subvencions que concedeixen els ens públics.
Aquest pla s'emmarca en l'Estratègia del Pirineu, un instrument impulsat per la Generalitat per generar oportunitats per a les persones que viuen i treballen en aquesta zona i que inclou una trentena d'actuacions, de les quals 15 estan impulsades per la Conselleria de Territori i la resta per altres departaments i organismes.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afirmat que tant l'Estratègia del Pirineu com la nova Llei d'alta muntanya "formen part del nou corpus legal i normatiu que està desplegant el Govern per acompanyar el desenvolupament de les comarques pirinenques i de l'Aran, ajudar-les a entomar i respondre als principals reptes del nostre temps i a esdevenir l'escenari dels projectes vitals dels seus residents".
CAMINS
En el cas del Pirineu, territori amb una orografia complicada i la població molt disseminada, els camins constitueixen la categoria més extensa de la seva xarxa viària, però no compten amb cap marc legal propi, a diferència de les carreteres.
"Els camins que donen accés a la major part dels nuclis són de titularitat municipal, d'ajuntaments sovint petits i amb pocs recursos, amb dificultats per fer-se càrrec del seu manteniment ordinari i, encara més, per afrontar actuacions urgents en cas de fenòmens com ara esllavissades o despreniments", ha recordat Paneque, que són cada vegada més freqüents en un escenari de canvi climàtic.
Per això, el pla té com a objectiu servir com a marc consensuat entre totes les administracions per prioritzar i coordinar les actuacions a l'extensa xarxa de camins rodats, abordant tant actuacions de manteniment de la xarxa veïnal com actuacions de correcció dels efectes de fenòmens meteorològics extraordinaris.
El departament, a través de la Direcció General de Polítiques de Muntanya, treballa amb l'objectiu d'ultimar el pla i posar en marxa els mecanismes de coordinació que se'n derivin del mateix l'any 2030, tot i que ja s'han iniciat les actuacions prèvies per identificar i cartografiar la xarxa veïnal de camins rodats d'ús públic de comunicació entre nuclis habitats i d'aquests amb la xarxa de carreteres legalment definida.