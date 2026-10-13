El Govern impulsa un nou servei de bus entre El Pont de Suert i Vielha (Lleida)

CONSELLERIA DE TERRITORIO
LLEIDA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha posat en marxa un nou servei de bus entre el Pont de Suert i Vielha (Lleida), informa en un comunicat aquest dimarts.
La nova línia ofereix quatre expedicions diàries per sentit els dies laborables i tindrà un cost anual estimat de 125.000 euros.
Els busos s'aturen al Pont de Suert, la cruïlla de les Bordes, Vilaller, la cruïlla Senet - Aneto, l'institut de Vielha i la parada central a Vielha.