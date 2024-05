El Govern impulsa l'expropiació dels "primers" cinc habitatges buits a grans tenidors

TARRAGONA, 9 maig (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territori de la Generalitat ha publicat els anuncis previs a formular l'expedient d'expropiació dels "primers" cinc habitatges buits de grans tenidors.

Quatre estan situats a Valls (Tarragona) i l'altre a Cornellà de Llobregat (Barcelona), i l'executiu català preveu destinar-los a famílies vulnerables, informa en un comunicat d'aquest dijous.

Aquests habitatges formen part d'un grup de 23 habitatges que el departament ja ha advertit que incompleixen la "funció social" de la propietat.

L'executiu català s'ha emparat en la Llei 1/2022, que obre la porta a expropiar un habitatge si està desocupat "de manera permanent i injustificada" durant més de dos anys.

Així mateix, 22 habitatges més estan en fase prèvia de declaració, i les administracions n'han destinat 144 per a famílies: els habitatges buits formen part d'un perímetre format per 14 municipis on el Govern va decidir "actuar de manera prioritària".