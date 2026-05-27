El Govern impulsa la formació ferroviària a l'Escola de Sobreestants d'Obres Públiques

L'Escola de Sobreestants d'Obres Públiques, institut d'FP adscrit a la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, ofereix per al curs 2026-2027 una especialització ferroviària en els Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) de Projectes d'Obra Civil.
El centre, situat a Tàrrega (Lleida), adapta l'organització i el currículum formatiu d'aquests estudis per acostar l'alumnat a un sector estratègic i amb alta demanda de professionals qualificats, vinculat al manteniment, desenvolupament i modernització de la xarxa ferroviària, informa la Generalitat en un comunicat aquest dimecres.
L'especialització es durà a terme contextualitzant alguns dels mòduls del cicle, amb l'elecció dels mòduls específics d'especialització ferroviària i amb la formació dual intensiva en empreses del sector ferroviari.
La Conselleria, mitjançant l'Escola de Sobreestants, té previst signar convenis marc de formació dual intensiva amb empreses del sector.
L'Escola ofereix 20 places per al curs 2026/2027 i la durada del cicle és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics, amb preinscripcions obertes fins l'1 de juny