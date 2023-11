El Govern impulsa una campanya per explicar l'abast de la "presència internacional" de Catalunya

"No hi ha cap altre govern que no sigui estat que tingui aquesta xarxa de representació institucional", diu Serret



BARCELONA, 30 nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha llançat una campanya de comunicació que, amb el nom 'Som al món', vol explicar "l'abast i l'ambició de la presència internacional" de Catalunya, que compta amb 21 delegacions a l'exterior que cobreixen 72 països.

"No hi ha cap altre govern que no sigui estat que tingui aquesta xarxa de representació institucional", ha recalcat en un comunicat la consellera d'Acció Exterior i UE, Meritxell Serret, que reivindica que estan presents al món com mai abans.

La campanya s'ha fet pública durant el viatge institucional que Serret ha fet a Corea juntament amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, on han inaugurat la delegació del Govern a Seül, la primera al continent asiàtic.

Segons Serret, la campanya posa l'accent "en la vocació de la societat catalana d'estar present" i de ser protagonista en els grans reptes globals.

ANUNCI

Així, s'ha fet un anunci en què la protagonista, una jove catalana, recorre ciutats emblemàtiques de tots els continents, com París, Nova York, Tòquio, el Caire, Londres, Bogotà o Marràqueix.

També es repassen els motius pels quals el Govern té delegacions a l'exterior, com "per treballar, construir, compartir idees, aportar solucions a problemes globals" i per dialogar amb totes les cultures, entre d'altres.

Finalment, conclou que la Generalitat té presència al món "a 72 països a través d'una xarxa que no deixa de créixer" i afegeix que ho fa amb una força institucional sense precedents.

La campanya, que es veurà en els mitjans de comunicació i xarxes socials, també inclou una sèrie de peces visuals que recullen missatges clau.