El Govern impulsa una campanya per evitar el malbaratament alimentari per Nadal

BARCELONA 19 des. (EUROPA PRESS) -
L'Agència Catalana del Consum ha posat en marxa una campanya a les portes de la temporada de Nadal amb consells pràctics per valorar el "consum reflexiu" i sensibilitzar sobre el malbaratament alimentari, informa la Conselleria d'Empresa i Treball en un comunicat aquest divendres.
La campanya compta amb dos vídeos publicats en les xarxes socials, el primer, protagonitzat pel director i guionista Serapi Soler, per divulgar la importància de la planificació a l'hora de comprar aliments "en una època de l'any en la qual tradicionalment augmenta la despesa de les famílies i, en paral·lel, el desaprofitament del menjar".
En paral·lel, l'Agència Catalana del Consum també participarà en el Parc de Nadal de Tarragona, que s'organitzarà entre el 27 de desembre i el 4 de gener al Palau Firal i de Congressos de Tarragona per fer reflexionar els nens sobre l'ús responsable de la tecnologia.