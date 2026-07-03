El Govern imposa 3 multes de 30.000 euros a 3 grans tenidors per incomplir la llei d'habitatge

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha imposat 3 multes de 30.000 euros a 3 grans tenidors per incompliments de la llei d'habitatge, han explicat fonts de la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat aquest divendres.
A més a més, existeixen 3 sancions més que tenen l'expedient tancat, però que encara no han estat notificades, i hi ha 654 expedients en tramitació.
Les multes previstes per incomplir la llei d'habitatge van de 3.000 a 900.000 euros, en funció de la gravetat de l'incompliment.