Publicat 03/07/2026 11:36

El Govern imposa 3 multes de 30.000 euros a 3 grans tenidors per incomplir la llei d'habitatge

Archivo - Vista de la torre Glòries de Barcelona
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha imposat 3 multes de 30.000 euros a 3 grans tenidors per incompliments de la llei d'habitatge, han explicat fonts de la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat aquest divendres.

A més a més, existeixen 3 sancions més que tenen l'expedient tancat, però que encara no han estat notificades, i hi ha 654 expedients en tramitació.

Les multes previstes per incomplir la llei d'habitatge van de 3.000 a 900.000 euros, en funció de la gravetat de l'incompliment.

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