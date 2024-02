El Govern imposa 6 milions en sancions a 79 grans tenidors per no oferir lloguer social

Torrent afirma que l'objectiu és dissuasiu, "no arribar a l'expedient sancionador"

BARCELONA, 23 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Agència Catalana del Consum de la Generalitat ha imposat 6 milions d'euros en 246 sancions a 79 grans tenidors des del 2019 per no oferir lloguer social a famílies en risc d'exclusió residencial.

El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, i el director de l'Agència Catalana del Consum, Albert Melià, han fet balanç en una roda de premsa del programa per reforçar la protecció de les famílies en risc d'exclusió residencial.

Dels 79 grans tenidors, n'hi ha dos que copen el 44% del total de les sancions (2,7 milions d'euros), tot i que Torrent no n'ha detallat el nom perquè encara no hi ha una sentència ferma sobre ells.

Sí que han nomenat les 11 empreses amb sanció ferma: Coral Homes, Altamira Santander Real Estate, BTL Spain Residential Acquisitions, Wind Luxemburg, Cabot Assets Spain, Claysburg, Cimentados3, Matella, Iluro Pis Promotora Inmobiliaria, Unión Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria Credifimo Establecimiento Financiero de Crédito i Aiqon Capital España.

Torrent ha dit que la finalitat és "no arribar a l'expedient sancionador", sinó que les multes tinguin un caràcter dissuasiu i les immobiliàries ofereixin lloguer social a col·lectius vulnerables, tot i que Melià ha dit que, després de l'avís de sanció, poques empreses donen una solució habitacional a les famílies.

Quant als expedients als grans tenidors, des del 2019 se n'han obert 1.242, i dues immobiliàries n'acumulen el 52%: Divarian Propiedad amb 423 i Promontoria Coliseum Real Estate amb 221, i el BBVA està en tercer lloc amb 87.

LA MAJORIA A L'ÀREA DE BARCELONA

La majoria dels expedients oberts i de les sancions es troben a l'àrea metropolitana de Barcelona, però sense incloure la capital, ja que l'Ajuntament de Barcelona té competències en matèria d'habitatge.

Així, a la província de Barcelona, 25 sancions s'han posat a l'Hospitalet de Llobregat, 19 a Terrassa, 15 a Badalona, 14 a Mataró i 14 a Santa Coloma de Gramenet.

Els municipis que més expedients acumulen són Badalona amb 110, l'Hospitalet de Llobregat amb 79, Sabadell amb 66, Terrassa amb 64, i Santa Coloma de Gramenet amb 60.

NORMATIVA I REFORÇ

Les sancions responen a la normativa actual del 2022 que estableix que els grans tenidors han d'oferir un lloguer social abans d'interposar la demanda d'execució hipotecària o desallotjament.

La Generalitat va començar amb les multes el 2019 després que el Tribunal Constitucional (TC) va aixecar la suspensió cautelar de l'article 5 de la llei d'habitatge del 2015, que contemplava aquesta qüestió.

L'administració va reforçar el gener del 2023 el programa amb 19 professionals dedicats a vetllar pel compliment de la llei i interposar expedients, i des d'aleshores ha dut a terme 1.609 actuacions inspectores, un 779% més respecte al total d'inspeccions des del 2020 (183).