El Govern imposa 68.200 euros en 14 multes a Ferrovial per incompliments en el servei del 112

BARCELONA, 26 juny (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha imposat 14 multes per un valor total de 68.199,76 euros a Ferrovial per incompliments i demores en el servei del telèfon 112, segons es desprèn de la resposta del Govern a una pregunta parlamentària feta per la CUP.

Les multes, interposades entre febrer del 2022 i març del 2023, tenen imports d'entre 847 euros i 18.741,45 euros, ha avançat Rac 1 aquest dimarts.

Les sancions s'han produït per demores en la prestació del servei de traducció d'idiomes, l'incompliment de la qualitat de la comunicació i l'operativa de la trucada i el no compliment de l'objectiu nivell de servei.