El Govern homenatja Lluís Rosell, mestre i combatent antifranquista

LLEIDA 17 abr. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha presidit aquest divendres a Sant Guim de la Rabassa (Lleida) l'acte de nova senyalització de la Xarxa d'Espais de Memòria Democràtica, dedicat a la figura de Lluís Rosell, mestre i combatent antifranquista, ha informat el departament en un comunicat.
La jornada ha inclòs una ofrena floral al monòlit commemoratiu i s'ha descobert la senyalització davant la casa natal de Lluís Rosell i, durant la seva intervenció, el conseller ha remarcat que "recuperar i fer visible la trajectòria de persones com Lluís Rosell és un deure democràtic".
"Avui hem fet un acte al servei del 'mai més'. Un acte de justícia, de veritat i de reparació en reconèixer figures com la de Lluís Rosell, que van lluitar contra els feixismes aquí i també a Europa, a Àfrica i en altres continents, sempre des del compromís vital amb la llibertat i la democràcia".
A l'acte hi han assistit el director del Memorial Democràtic, Jordi Font Agulló, i l'alcalde de Sant Guim de Freixenet (Lleida), Francesc d'Assís Lluch, que ha dit que l'homenatge a Rosell "no només és un reconeixement a una persona, sinó que es fa extensiu a tota una generació que va patir la Guerra Civil i la repressió".
Lluís Rosell, que era mestre de professió, va ser membre del Comitè Antifeixista local durant la Guerra Civil i, posteriorment regidor del municipi; el 1939 es va exiliar a França, on es va integrar a la Legió Estrangera Francesa i va participar en diversos fronts de guerra contra l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista.