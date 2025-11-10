El Govern homenatja Conxita Grangé al Museu de Capdella (Lleida) amb més de 200 estudiants

LLEIDA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El Memorial Democràtic ha homenatjat aquest dilluns Conxita Grangé, resistent antifranquista i última catalana supervivent dels camps de concentració, al Museu Hidroelèctric de Capdella (Lleida), en un acte amb més de 200 alumnes de secundària del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça (Lleida), ha informat la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica en un comunicat.
El director del Memorial Democràtic, Jordi Font Agulló, ha assenyalat que "la deportació femenina constitueix una eina pedagògica fonamental per transmetre a les noves generacions els valors democràtics i el respecte pels drets humans".
Ha afegit que, a través de la mirada dels joves, la història de Grangé recorda la importància de mantenir viu el llegat de totes les dones que van lluitar per la llibertat i la dignitat, en les seves paraules textuals.
En l'homenatge, els estudiants dels instituts de Tremp, la Pobla de Segur, el Pont de Suert, Sort i del Col·legi Maria Immaculada de Tremp (Lleida) han presentat treballs audiovisuals i artístics que han elaborat durant els últims mesos a les aules, dins un projecte educatiu dedicat a Grangé i a la resta de dones deportades del Pallars i la Ribagorça.
Aquesta activitat s'emmarca dins l'Any Conxita Grangé, que el Govern celebra aquest any per commemorar el centenari del seu naixement.