El Govern habilita una nova estació sísmica a la Granja d'Escarp (Lleida)

LLEIDA 28 maig (EUROPA PRESS) -
L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha posat en funcionament una nova estació sísmica a la Granja d'Escarp (Lleida), amb l'objectiu d'augmentar la detecció dels terratrèmols a Catalunya i la qualitat de les dades obtingudes en temps real, informa el Govern aquest dijous en un comunicat.
En total, la Xarxa Sísmica de Catalunya compta amb més de 50 estacions per detectar i analitzar la freqüència, distribució i intensitat dels sismes al territori, que el 2025 van arribar als 1.490, dels quals 12 van ser percebuts per la població.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha destacat en una jornada a l'ICGC en la qual s'ha presentat l'estació que l'objectiu final del Govern passa per "gestionar el risc, reduir les possibles afectacions en les persones i la defensa de les infraestructures".