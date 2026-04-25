El Govern guarda un minut de silenci pel feminicidi d'una dona a Barcelona

BARCELONA 25 abr. (EUROPA PRESS) -
El Govern, encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, ha guardat un minut de silenci per l'assassinat d'una dona a mans de el seu fill en el districte de Sant Andreu de Barcelona, abans de l'inici de la reunió que l'executiu duu a terme aquest cap de setmana en el Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages (Barcelona), en el marc de la IV Jornada de Treball del Govern.
Així ho ha informat Illa en un missatge a 'X' recollit per Europa Press aquest dissabte en el qual ha condemnat "rotundament" l'assassinat i ha mostrat el suport del Govern als seus familiars.
Aquest dissabte sobre les 10 hores han arribat els consellers al Món Sant Benet on mantenen una reunió des de les 11 a porta tancada i, aquest diumenge, a partir de les 9.30 hores Illa farà una declaració pública per tancar la trobada.