El Govern i el Gremi de la Pagesia Catalana reafirmen el seu acord en suport a la pagesia

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, i la secretària general, Cristina Massot, s'han reunit aquest dimecres amb representants del Gremi de la Pagesia Catalana per fer un seguiment dels acords subscrits el passat 9 de febrer.

El Departament ha complert vuit dels disset punts que es van acordar per escrit en el document comú entre el Govern i el Gremi, vuit més estan en fase de resolució i el restant no s'ha pogut tirar endavant "per motius aliens a les pròpies competències de la Conselleria", segons informa en un comunicat.

"Avui podem dir que hem fet un pas endavant, però també és cert que el nostre compromís és continuar avançant i no frenar-nos, perquè no ens podem permetre que cap pagès es vegi obligat a deixar-ho", ha manifestat Ordeig.

Entre els punts que s'han pogut desencallar, destaquen els ajuts aprovats en la Taula Agrària sobre la manca de floració, el sector apícola i davant les adversitats climàtiques, entre d'altres, i encara no s'ha pogut treballar en la reducció de l'impost d'hidrocarburs per a col·lectius com el sector primari.