El Govern garantirà vacunar el boví afectat per la Dermatosi Nodular Contagiosa a Catalunya

BARCELONA 5 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat garantirà la vacunació del bestiar boví de les zones afectades davant de la detecció del primer cas positiu de Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC) a Catalunya.
Ja s'han activat les peticions per aconseguir la vacuna que ha de protegir als animals de la malaltia, previnguts per la possibilitat que apareguin nous casos, informa la Conselleria aquest diumenge en un comunicat.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha mantingut aquest diumenge a la tarda una reunió amb el sector del boví i ha expressat el compromís del Govern per actuar amb "la màxima celeritat, coordinació i transparència per contenir la malaltia".
També ha anunciat que el Govern està estudiant línies d'acompanyament econòmic i empresarial "per fer front a possibles efectes adversos per al sector".
A més, la Conselleria ha fet una crida a la prudència pel que fa a la divulgació de rumors sobre la malaltia, així com a la divulgació d'informació de caràcter privat sobre les explotacions afectades.
"TOTAL TRANSPARÈNCIA"
Segons el comunicat, només la Conselleria "comunicarà les inspeccions, casos confirmats o una altra informació rellevant amb total transparència, però preservant la confidencialitat de les dades de les explotacions afectades".
Així mateix, s'emetrà una nota aclaridora per a les zones que es troben sota restriccions de moviment, amb instruccions concretes per als professionals i ramaders, i s'habilitarà un telèfon de contacte específic que romandrà operatiu tots els dies de la setmana.
La Conselleria ha engegat un equip de més de 50 professionals que estan treballant sobre el terreny per agilitzar els controls i la presa de mostres.