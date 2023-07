El Govern garanteix la seva "voluntat negociadora" sobre la llei audiovisual catalana

Defensa que la llei afecti totes les plataformes que es puguin veure a Catalunya



BARCELONA, 11 jul. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha garantit aquest dimarts que el Govern manté la seva "voluntat negociadora" sobre la llei de la comunicació audiovisual catalana, i ha destacat que durant la tramitació al Parlament s'hi poden incorporar modificacions.

"La voluntat de negociació del Govern sempre hi ha estat i es mantindrà, amb tots els grups i amb el sector", ha dit després del Consell Executiu preguntada per les al·legacions que ha presentat l'Asociacion Española de Video On Demand (Aevod), de la qual forma part Filmin.

Plaja ha descartat que la llei només afecti Filmin per ser l'única plataforma amb seu a Catalunya, ja que ha recordat que la pretensió del Govern és que la llei "acabi afectant" totes les plataformes que es poden veure a Catalunya, independentment de la seu.

"A qui afecti ara o en un futur és circumstancial, l'objectiu és impulsar l'audiovisual i impulsar que hi hagi més producció a Catalunya, i que sigui en català", ha recalcat la portaveu del Govern.

L'avantprojecte de llei audiovisual del Govern preveu que les plataformes de 'streaming' ofereixin un mínim del 25% dels seus continguts en català i aranès.

La normativa té per objectiu aplicar a Catalunya la directiva europea de serveis de comunicació audiovisual, emmarcada en l'Estratègia del Mercat Únic Digital per a Europa i que preveu que el 51% de la producció sigui europea.