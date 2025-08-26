El Govern fixarà els eixos del curs polític el divendres i dissabte a Arnes (Tarragona)

BARCELONA 26 ago. (EUROPA PRESS) -
Els consellers de la Generalitat faran aquest divendres i dissabte una reunió a Arnes (Tarragona) per fixar les línies estratègiques del curs polític i avaluar el treball dut a terme aquest any.
En roda de premsa aquest dimarts després del Consell Executiu, la portaveu i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha recordat que és la tercera reunió d'aquest tipus que l'Executiu celebra: la primera va ser al Monestir de Santa Maria de Poblet (Tarragona)l'agost de 2024 i la segona a la Vall de Núria (Girona) a l'abril.
Han escollit Arnes, un "àmbit privilegiat del Renaixement català", per mostrar el suport i el compromís del Govern amb els territoris catalans que han sofert les conseqüències dels incendis aquest estiu.
Paneque ha dit que, en finalitzar aquestes dues jornades de reunió a les Terres de l'Ebre, el Govern donarà a conèixer les polítiques públiques que duran a terme en els pròxims mesos.
"Tenir aquesta estratègia a mitjà i llarg termini és una qüestió molt important per aportar estabilitat i un rumb clar a Catalunya, i més veient com estan les inestabilitats d'alguns països veïns", ha subratllat.