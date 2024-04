El Govern fixa serveis mínims per la vaga del transport per carretera per a aquest dimecres

BARCELONA, 9 abr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha fixat els serveis mínims per la vaga del transport de viatgers i mercaderies per carretera convocada per a aquest dimecres pel sindicat CGT de 10.00 a 16.00 hores, informa en un comunicat.

En el transport de viatgers, el Govern fixa un servei mínim del 20% i, en el cas del transport de persones amb discapacitat, l'eleva a un 85%, mentre que en serveis complementaris, "es prestarà el servei mínim indispensable amb la infraestructura necessària per donar el servei de transport dels apartats anteriors", informa en un comunicat aquest dimarts.

En el transport de mercaderies per proveir als establiments sanitaris i farmacèutics, la Generalitat estableix la mateixa plantilla que un dia festiu i en la resta de mercaderies "només es transportaran les que, per la seva naturalesa perible, no siguin susceptibles de conservar-se més enllà de 24 hores".