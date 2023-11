El Govern fitxa Pere Macias per al comissionat sobre el traspàs de Rodalies

BARCELONA, 23 nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha fitxat l'actual coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030, Pere Macias, per al comissionat que crearà per treballar en l'estratègia sobre el traspàs de Rodalies, segons han explicat fonts consultades a Europa Press.

Així ho ha avançat Ser Catalunya després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va anunciar dilluns la voluntat d'incorporar en aquest comissionat persones d'experiència contrastada.

Macias, exconseller i exdirigent de CiU, va ser fitxat per l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau el 2016 com a director d'estratègia per unir els tramvies de Barcelona i actualment lidera la coordinació del Pla de Rodalies.