El Govern finança un nou dipòsit d'aigua i una potabilitzadora a la Vilella Baixa (Tarragona)

L'objectiu és garantir la suficiència hídrica del Priorat i deixar enrere la situació provocada per la sequera

TARRAGONA, 28 des. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya finançarà un dipòsit d'aigua i una potabilitzadora a la Vilella Baixa (Tarragona) per garantir la suficiència hídrica del Priorat i deixar enrere la situació provocada per la sequera, segons informa aquest dissabte la Conselleria de Presidència en un comunicat.

L'Agència Catalana de l'Aigua aportarà el 80% dels 620.000 euros que costa el nou dipòsit d'aigua a la Vilella Baixa, que es començarà a construir el 2025, mentre que la Diputació de Tarragona finançarà el 20% restant.

També s'està estudiant la ubicació d'un nou pou de captació d'aigua i a principis de 2025 es publicarà la convocatòria de subvencions de 6 milions per cofinançar les despeses extraordinàries a causa de la falta o potabilitat d'aigua, i que a la Vilella Baixa es traduirà en la construcció d'una planta potabilitzadora.

Durant el mes de gener està previst que comencin les obres de canalització per al proveïment d'aigua a la Comunitat de Regants del Baix Priorat, a les 2.500 hectàrees de cultiu dels municipis de Tivissa, Móra, Els Guiamets, Masroig, Garcia, Capçanes i Marçà, a través de l'embassament de Guiamets (Tarragona).

ALBERT DALMAU

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha visitat durant el matí d'aquest dissabte el municipi de la Vilella Baixa, on ha repassat les actuacions que s'estan desenvolupant per garantir la suficiència hídrica del municipi i deixar enrere la situació provocada per la sequera.

L'alcaldessa de la Vilella Baixa, Marta Camp, ha rebut al conseller i a la trobada també hi han participat el secretari de Governs Locals, Xavier Amor; la directora general de Transició Hídrica, Concha Zorrilla; i la delegada del Govern a Tarragona, Lucía López.

Dalmau ha destacat la col·laboració entre el Govern i les institucions locals com l'Ajuntament de la Vilella Baixa, que va repartir garrafes per poder garantir el subministrament d'aigua: "Les solucions estan en marxa".

AJUDES PER A LA SEQUERA

La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha fet efectiu el pagament de 67 milions d'euros en ajudes per a la sequera, amb motiu de l'empitjorament de les condicions del sector primari; en el Priorat, especialment afectat per la sequera, s'han atorgat 711 subvencions valorades en 1.727.241,48 euros.