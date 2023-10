El Govern felicita Bonmatí i Messi per guanyar la "merescudíssima" Pilota d'Or 2023

BARCELONA, 31 oct. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha felicitat aquest dimarts la migcampista del FC Barcelona Aitana Bonmatí per haver guanyat la "merescudíssima" Pilota d'Or 2023, a més del jugador de l'Inter Miami Leo Messi, que també va aconseguir el premi.

"Felicito en nom del Govern qui ahir es va coronar com a reina del futbol amb una merescudíssima Pilota d'Or per una excel·lent temporada", ha apuntat en referència a Bonmatí en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, destacant que també és un referent per a grans i petits.

Així, ha estès la felicitació a Messi "per la seva estreta relació amb el Barça i per tant amb el país".