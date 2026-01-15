El Govern fa el pagament d'1,5 milions pendents d'indemnitzacions per la DNC

BARCELONA 15 gen. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha fet efectiu aquest dijous el pagament d'1,5 milions d'euros que quedaven pendents de les indemnitzacions als ramaders afectats per la dermatosi nodular contagiosa (DNC), segons ha informat el Departament d'Agricultura de la Generalitat en un comunicat.
Les indemnitzacions corresponen als buidatges sanitaris obligatoris que es van haver de dur a terme a les explotacions incloses dins els radis de Cassà de la Selva i Castelló d'Empúries (Girona) per contenir el focus de la malaltia i garantir la sanitat animal.
Amb aquest pagament, el Govern ja ha abonat la totalitat de les indemnitzacions pendents, corresponents a 4 de les 17 explotacions afectades, amb un total de 6,3 milions d'euros en indemnitzacions si s'inclouen els 4,8 milions pagats a les altres 13 explotacions el desembre del 2025.
Quant a l'evolució de la situació sanitària, el 26 de desembre es van aixecar les restriccions dins el radi de Cassà de la Selva, després de confirmar-se l'absència de nous casos i el compliment dels requisits sanitaris establerts.
En relació amb el de Castelló d'Empúries, 22 municipis es van alliberar el 9 de gener, ja que no quedaven afectats per cap altra zona de restricció activa (ni de França ni de Capmany), i als 158 municipis restants, les restriccions es mantenen perquè continuen afectats per altres zones de restricció.