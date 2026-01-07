El Govern expressa el seu reconeixement a la "figura pionera" de l'exconsellera Maria Eugènia Cuenca

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 7 gen. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha traslladat en nom del Govern el condol per la mort de l'exconsellera de la Generalitat Maria Eugènia Cuenca, la primera consellera dona de la Generalitat, la qual ha definit com una "figura pionera".
"Va obrir camí en un moment en què les dones no participaven de manera igualitària en les decisions polítiques", ha valorat en la roda de premsa posterior al primer Consell Executiu d'aquest any, aquest dimecres.
L'exconsellera de Governació entre 1992 i 1995, segons Paneque, va contribuir "d'una manera decisiva" a desenvolupar i reforçar institucionalment Catalunya, i ha reconegut el seu llegat, trajectòria i aportació a la vida pública de Catalunya.