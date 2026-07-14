El Govern expressa "respecte" per les sentències i assenyala que la de David Sánchez es pot recórrer

BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha traslladat el "respecte" del Govern per totes les sentències judicials i la presumpció d'innocència en preguntar-li sobre la sentència condemnatòria a David Sánchez, germà del president del Govern central, Pedro Sánchez, i ha assenyalat que s'hi pot presentar un recurs en contra.
En la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, ha dit que no ha tingut l'oportunitat de llegir la sentència, per la qual cosa la seva resposta sobre les sentències és "genèrica", i ha demanat esperar als possibles recursos que es puguin presentar.
A més a més, ha afegit que la justícia ha d'emetre sentències que siguin justes, que ha de ser un poder independent i un servei públic, i ha lamentat que recentment hi hagi "una preocupació o una certa desconfiança" de la ciutadania cap a aquest poder de l'Estat.