El Govern expressa "màxima confiança" als Mossos després de les actuacions de la Diada

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha expressat "màxima confiança" en les actuacions dels Mossos d'Esquadra després de les intervencions del cos policial durant la vigília de la Diada al Fossar de les Moreres de Barcelona i durant la nit de la Diada a l'entorn d'Arc de Triomf.
"Totes les actuacions, des del punt de vista del Govern, van dirigides amb aquesta proporcionalitat i amb aquest principi superior de protecció de la seguretat ciutadana en el seu global", ha expressat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
Això no impedeix, ha afegit, que totes les intervencions es revisin: "Si hi hagués alguna qüestió a comunicar o de millora, s'implementaria, però la confiança del Govern en el cos de Mossos d'Esquadra en aquest sentit és total".