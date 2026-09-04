El Govern exposarà avui al CPFF el seu pla de finançament, amb les CCAA en contra, excepte Catalunya i les Canàries

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
La Comunitat de Madrid plantarà a Hisenda i fa una crida a les regions del PP per torpedinar la proposta
MADRID, 4 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern exposarà aquest divendres al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) la seva proposta de reforma del finançament autonòmic, que compta amb el rebuig de les comunitats del PP i les dues regions socialistes, Castella-la Manxa i Astúries, per la qual cosa Hisenda necessitarà Catalunya i les Canàries per tirar-ho endavant i portar-ho al Consell de Ministres.
I és que el Ministeri que dirigeix Arcadi Espanya ha convocat aquest divendres a les comunitats de règim comú per sotmetre a votació el seu pla de finançament autonòmic, encara que els 'populars', Castella-la Manxa i Astúries han avançat el seu rebuig a aquest pla per estar prèviament negociat de manera bilateral amb ERC.
Aquest és l'argument principal que esgrimeixen la majoria de les regions per justificar el seu vot en contra després que Hisenda els remetés fa unes setmanes l'esborrany de la seva proposta per reformar el sistema de finançament.
PLANTADA DE MADRID
En la tarda prèvia al Consell de Política Fiscal, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no acudirà a la cita programada per a aquest divendres, justificant la seva plantada en el fet que la proposta de reforma de finançament està pactada "de manera bilateral".
És més, la Comunitat de Madrid ha traslladat la seva posició al PP nacional i a la resta de consellers 'populars'. "L'única manera que aquest acord no pugui materialitzar-se demà al CPFF és que no hi hagi quòrum en la reunió", assenyalen des del Govern d'Ayuso.
No obstant això, diverses regions del PP ja han avançat que acudiran al Consell de Política Fiscal i Financera d'aquest divendres, que portaven reclamant des de fa diversos mesos. De fet, la cita per parlar de finançament estava prevista per al juliol, però es va traslladar a setembre a petició dels 'populars' per la situació dels incendis.
Davant d'aquesta postura de la Comunitat de Madrid, el Ministeri d'Hisenda ha lamentat que finalment no acudeixi a aquesta cita i considera "irresponsable" la seva crida a la resta de comunitats autònomes per boicotejar la reunió.
LES DUES CCAA DEL PSOE, EN CONTRA
En qualsevol cas, el Govern socialista d'Emiliano García-Page va tornar a reiterar fa uns dies el seu rebuig al model de finançament autonòmic al·legant que està "consensuat amb un sol partit polític, amb una sola comunitat autònoma i que perjudica alguna cosa" que per al seu govern "és fonamental, perquè no garanteix el principi d'igualtat".
Per la seva banda, Astúries rebutjarà la proposta en entendre que és "injusta" i que no compleix amb els preceptes assumits pel Principat en els sengles acords de la Junta General, de 2020, i de la Declaració de Santiago, de 2021. També critiquen que aquest model no atorga a l'envelliment o l'orografia el pes que li correspon a l'hora de realitzar el càlcul de la població ajustada, malgrat el seu impacte en el cost de la prestació dels serveis públics.
FEIJÓO AVANÇA EL 'NO' DEL PP AL GOVERN
Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avançat en una entrevista amb Europa Press el seu rebuig al model de finançament autonòmic proposat pel Govern perquè, al seu judici, només busca la "supervivència" de Pedro Sánchez.
Després d'assegurar que es tracta del "antimodelo", Feijóo creu que un Executiu que està "en fase terminal" no està "habilitat" per aprovar el nou sistema.
"Primer, no és un model, és un sistema de supervivència; segon, el Govern tepartirà uns diners que no té, no té els Pressupostos de l'Estat; i tercer, és un model dissenyat per un partit independentista de Catalunya", sosté Feijóo.
AMB CATALUNYA I LES CANÀRIES A FAVOR
Per contra se situen Catalunya i les Canàries, que previsiblement votaran a favor d'aquest nou model de finançament autonòmic i permetran al Govern que el pla que va iniciar María Jesús Montero pugui portar-se al Consell de Ministres.
El Govern català de Salvador Illa ha sortit en diverses ocasions en defensa d'aquest nou model de finançament autonòmic després del pacte amb ERC, reivindicant que no va contra ningú i que pot afavorir a totes les comunitats.
Per la seva banda, les Canàries asseguren que el seu vot serà favorable al pla de finançament autonòmic sempre que es compleixin dues condicions relacionades amb les seves singularitats i amb rebre les partides previstes.
UN PAS PREVI PER PORTAR-HO Al CONSELL DE MINISTRES
En qualsevol cas, la cita servirà per debatre i sotmetre a votació la proposta elaborada pel departament, un pas previ al fet que pugui ser aprovada pel Consell de Ministres i remesa posteriorment al Congrés dels Diputats.
La intenció del Ministeri que dirigeix Arcadi Espanya és que el text obtingui el vistiplau del Consell aquest divendres per elevar-ho posteriorment al Consell de Ministres i remetre-ho posteriorment al Congrés.
En disposar el Govern del 50% dels vots en aquest òrgan multilateral, tan sols necessitarà el suport d'una comunitat autònoma per tirar endavant la proposta, un suport que previsiblement arribarà de Catalunya i de les Canàries.