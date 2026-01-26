El Govern exigeix que Renfe i Adif assumeixin responsabilitats per Rodalies "de manera immediata"

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha exigit a Renfe i Adif que assumeixin responsabilitats pels talls reiterats dels últims dies a la xarxa de Rodalies "de manera immediata", han dit fonts de l'executiu aquest dilluns.
Ha demanat que les assumeixin "davant la greu acumulació d'incidències que afecta de manera reiterada la xarxa ferroviària de Catalunya".
Aquest dilluns s'ha recuperat parcialment la circulació a la xarxa de Rodalies després de tallar-se completament dissabte passat per manca de seguretat a les infraestructures, i tampoc no oferir servei dimecres i dijous de la setmana passada.
No obstant això, aquest dilluns al matí, el servei s'ha interromput completament en dues ocasions per una incidència al centre de control d'Adif de l'estació de França (Barcelona).
El servei de Rodalies ha funcionat de manera intermitent des de dimecres passat, després del despreniment dimarts a la nit d'un mur de contenció a Gelida (Barcelona) contra el qual va xocar un tren i va provocar la mort d'una maquinista en pràctiques, que també ha provocat el tall parcial de l'AP-7 en sentit sud.