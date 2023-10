El Govern exigeix "evitar les víctimes civils" en el conflicte Israel-Palestina i demana diplomàcia

Habilita un telèfon d'emergència per a catalans al territori



BARCELONA, 10 oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat, Meritxell Serret, ha exigit "evitar les víctimes civils" en el conflicte entre Israel i Palestina, i ha reclamat que la comunitat internacional treballi des de la diplomàcia per frenar l'escalada de violència i garantir la pau i el respecte als drets internacionals.

En una roda de premsa aquest dimarts després del Consell Executiu, juntament amb la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, Serret ha condemnat l'"atemptat indiscriminat contra la població civil que ha provocat centenars de morts i el segrest de desenes de persones" per part de Hamas, i ha criticat que és contrari al dret internacional.

Ha reiterat que el Govern no té constància que cap ciutadà català estigui en situació d'emergència al territori, i la Generalitat ha habilitat un telèfon de contacte per a aquestes situacions (+34 93 874 90 64).

La consellera ha assegurat que tenen un llista "viva" d'una trentena de catalans que es troben a Israel, elaborada a partir de contactes i la interlocució amb universitats i centres de recerca, i ha afegit que s'anirà ampliant.

Serret ha demanat que aquest telèfon de contacte es faci servir estrictament en situacions d'emergència, per a persones que tinguin "dubtes o problemes per assegurar desplaçaments, vols de sortida", i ha demanat no col·lapsar-lo.