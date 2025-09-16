El Govern exigeix aturar el "genocidi" a Gaza i no aclareix si rescindirà les col·laboracions amb Israel

Paneque veu legítim obrir una reflexió i aplaudeix la decisió de la comissió de l'ONU
BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha exigit aquest dimarts a Israel que aturi el "genocidi" a la Franja de Gaza, però no ha aclarit si cal rescindir-hi les col·laboracions més enllà de poder obrir una reflexió.
"Ens sembla legítima la reflexió i qüestionar la participació o vinculació amb el Govern d'Israel en el moment que es produeixen aquests fets. Però no ens perdem en debats col·laterals o interessats. No ens podem moure de la consideració que, l'única cosa acceptable, és que aturi el genocidi", ha destacat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu en preguntar-li sobre aquesta qüestió.
Segons Paneque, és legítim que s'obri una reflexió sobre actes o col·laboracions que hi ha amb Israel en diferents esdeveniments, bé siguin esportius com el Tour de França o de caràcter cultural, però "cap d'aquestes consideracions han de distreure el fet que, en aquests moments, hi està havent un genocidi a Gaza amb conseqüències desastroses de neteja ètnica entre la seva població".
Sobre que pugui estar en risc la sortida del Tour de França des de Barcelona o la participació d'empreses d'Israel en el Mobile World Congress (MWC), que tindran lloc el 2026, ha assegurat que no es vol "ni imaginar que encara es pugui estar vivint aquesta situació" a Gaza.
"No hem de perdre el focus del que és essencial. El Govern està on entén que ha d'estar a les pàgines de la història, denunciant i definint el que està passant com el que és, un genocidi, i exigint que s'aturi de manera immediata", ha reclamat.
COMISSIÓ DE L'ONU
També ha aplaudit que una comissió d'investigació de l'ONU hagi acusat el Govern d'Israel d'haver comès un genocidi contra la població palestina a la Franja de Gaza després d'examinar els abusos perpetrats des de l'ofensiva militar que va començar l'octubre del 2023.
Per Paneque, la UE també s'afegeix "no només a aquesta definició sinó també a l'exigència que aturin aquest genocidi de manera immediata".
Així, ha assegurat que els reconforta que ara "el que va iniciar, amb certa solitud, el govern de Pedro Sánchez, es vegi acompanyat de discursos i posicionaments clars en l'àmbit europeu".
Després d'un nou atac d'Israel a Gaza aquest mateix dimarts, ha considerat la situació d'"una gravetat extrema, que no es pot negar, edulcorar ni contemporitzar amb altres consideracions".