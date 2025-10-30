El Govern executa el 50% de les 120 actuacions pel temporal a les Terres d'Ebre (Tarragona)

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, ha afirmat que el Govern ha executat el 50% de les 120 actuacions per les afectacions a diverses localitats de les Terres de l'Ebre (Tarragona) arran de la borrasca Alice, que va tenir una especial incidència a partir del dilluns 12 d'octubre.
Així ho ha explicat en la comissió d'Interior i Seguretat Pública al costat de la consellera Núria Parlon, que han comparegut davant els grups al Parlament a petició de Junts, però també per iniciativa pròpia després del temporal i els efectes que va provocar.
Concretament, Dalmau ha subratllat que la majoria de les actuacions han estat per arreglar camins d'accés que van quedar malmesos pels efectes de la pluja, que han permès poder accedir a 78 cultius, 9 granges i 2 habitatges, i preveu arribar al novembre amb totes les intervencions dutes a terme.