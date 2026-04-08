El Govern executa 151 milions del pla del vehicle elèctric a Catalunya el 2025

BARCELONA, 8 abr. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha mobilitzat una inversió de 151 milions d'euros en el primer any d'execució del Pla d'impuls del vehicle elèctric a Catalunya (Pivecat) 2025-2030, per sobre dels 103 milions d'euros previstos inicialment.
Així ho ha explicat aquest dimecres el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, en unes declaracions als mitjans de comunicació abans de la segona reunió de la taula de treball del pla i coincidint amb el tancament del primer any d'execució.
A més a més, segons les dades compartides per Sàmper, al llarg del 2025 les matriculacions de vehicles elèctrics van suposar un 24% del total, nou punts més que l'any anterior, quan van representar un 14,3%, la qual cosa ha considerat com un avenç important: "Teníem dubtes, tant a Espanya, Catalunya i Europa, que pugessin les vendes i matriculacions del vehicle elèctric".
PUNTS DE RECÀRREGA
El conseller també ha ressaltat que s'han instal·lat un total de 2.500 punts nous de recàrrega públics arreu del territori català, tot i que amb una concentració més gran a la província de Barcelona, on actualment hi ha més demanda.
"No només és important que hi hagi més matriculacions, sinó que la xarxa estigui preparada perquè aquestes noves adquisicions es puguin recarregar als llocs que calgui", ha defensat Sàmper, un avenç que encara està lluny del nivell d'instal·lació de Noruega, ha exemplificat, el país més avançat en aquest àmbit.
AJUTS A CONSUMIDORS I EMPRESES
En el seu primer any, el pla també ha suposat la mobilització de 100 milions d'euros en ajuts, tant a particulars --dins el pla estatal Moves III per donar suport a la mobilitat elèctrica-- com a 250 empreses per impulsar els processos de transformació, a més de 25 milions més destinats directament a la xarxa de punts de recàrrega.
Sàmper ha ressaltat que els ajuts empresarials han anat destinats a companyies que estan renovant la seva flota cap a models elèctrics i híbrids, però també a les empreses de la cadena de valor que fabriquen productes per a models de combustió fòssil i que així "poden començar la transició sense veure's afectades".
CONTEXT ENERGÈTIC
El Pivecat ha tancat el seu primer any d'execució en un context marcat pel conflicte entre Israel i els Estats Units amb l'Iran, i en el qual l'energia és "la conseqüència econòmica més important", la qual cosa ha potenciat que des d'Europa, Espanya i Catalunya s'accelerin els esforços per impulsar el vehicle elèctric.
"Estem en aquesta línia de potenciar encara més la feina que vam començar l'any passat, quan encara no havia esclatat la guerra. I ara hem de fer que aquesta situació global geopolítica, que no és agradable per a ningú, sigui una oportunitat per fer que el vehicle elèctric avanci", ha afegit Sàmper.