El Govern estudia reforçar o obrir noves delegacions a l'exterior, després dels aranzels de Trump

BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha afirmat aquest dimarts que el Govern es planteja reforçar o obrir noves delegacions a l'exterior per tenir presència en altres mercats, després de la política d'aranzels que ha impulsat el president dels Estats Units, Donald Trump.

"Quan dic delegacions a l'exterior, ja no són només delegacions a l'exterior que depenen de la Conselleria d'Exteriors, sinó, sobretot, de les d'Acció, on tenim persones especialitzades que donen servei a les empreses", ha dit en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.

Romero ha expressat que "des d'Acció s'han de reorientar alguns dels programes per obrir mercats i plantejar si alguna delegació s'ha de reforçar per ajudar les empreses a obrir mercats".

ICF

La consellera ha explicat que, a partir d'aquest dimarts, les empreses afectades pels aranzels ja es poden adreçar a l'Institut Català de Finances (ICF) "per sol·licitar línies de crèdit per a circulants i inversions, amb una carència d'un any i amb interessos baixos".

"Sovint, al sector privat li costa trobar finançament, i per això l'ICF, la banca pública d'inversió de Catalunya, hi ha de donar resposta", ha remarcat".

FINANÇAMENT SINGULAR

En relació amb un model de finançament singular per a Catalunya, preveu que l'acord amb el Govern central es tanqui dins del termini, que venç el 30 de juny: "Estem convençuts que tirarem endavant, les converses amb el Govern d'Espanya van bé, crec que amb ERC també, i són molt exigents i ho han de ser, i en fi, queden tres mesos i jo vull ser positiva".

Sobre la reunió entre el Govern i els grups parlamentaris de dilluns sobre les mesures de la Generalitat per fer front a la política aranzelària dels Estats Units, ha afirmat que el to de totes les formacions va ser "molt constructiu i positiu, tothom va allargar la mà".