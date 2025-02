El Govern espera del viatge d'Illa a Brussel·les "màxima presència" de Catalunya a la UE

Descarta una reunió amb Puigdemont

BARCELONA, 18 febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmat que la voluntat del Govern en el viatge del president, Salvador Illa, a Brussel·les d'aquesta setmana és tenir "màxima presència" de Catalunya i del seu màxim representant en l'àmbit europeu.

"La voluntat és l'expressada des del principi pel president Illa, màxima presència de Catalunya, de la seva màxima institució i del president de Catalunya en l'àmbit europeu per també ser presents en un espai on es prenen decisions i es destinen recursos dels quals Catalunya en pot ser beneficiària", ha dit en la roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu d'aquest dimarts.

Paneque ha destacat de l'agenda d'Illa la trobada prevista amb la vicepresidenta de la Comissió Europea Teresa Ribera, i ha assenyalat la importància de tenir presència en l'àmbit europeu en un moment en què es debaten qüestions importants sobre habitatge i transició ecològica.

"Cal continuar tenint la presència que Catalunya ha de tenir en l'àmbit europeu, i més en un moment en què s'estan debatent i decidint polítiques en l'àmbit de l'habitatge, per exemple, que són d'especial importància, també en l'àmbit de la transició ecològica i energètica", ha dit.

Preguntada per una possible reunió amb el president de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dit que la seva resposta és coherent amb el que ha dit fins ara l'executiu: "No hi ha cap novetat sobre aquest tema i, per tant, no està previst".