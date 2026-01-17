El Govern espera que el retorn de Puigdemont faciliti que Junts aprovi el finançament autonòmic

Jasper Jacobs / Europa Press - Arxiu
A Moncloa veuen que els independentistes no poden seguir en el bloqueig i creuen que hi ha opcions d'aprovar un model bo per a Catalunya
MADRID, 17 gen. (EUROPA PRESS) -
El Govern central confia a recuperar la relació amb Junts, que ara mateix està trencada, i tornar a negociar iniciatives amb ells, com el nou model de finançament autonòmic, i espera que la previsible volta del seu líder, l'expresident català Carles Puigdemont, marqui un punt d'inflexió
La ruptura entre tots dos partits és real i no només una posi i es tradueix en falta de dialogo i que els independentistes han anat tancant els diferents espais d'interlocució oberts amb el Govern en els últims anys. "No volen parlar amb nosaltres", traslladen fonts governamentals.
En Moncloa consideren que la situació actual és insostenible per Junts. "No poden seguir així", reflexionen, i confien que el retorn del seu líder amb el vistiplau del Tribunal Constitucional permeti canalitzar de nou la relació.
Segons el parer del Govern ara mateix resulta molt difícil, perquè els neoconvergentes se senten víctimes de l'Estat en tenir al seu màxim dirigent a Bèlgica, on es va traslladar en 2017 per escapar de la Justícia, que li atribueix greus delictes per l'organització del procés secessionista a Catalunya.
PREVISIBLE TORNADA A LA PRIMAVERA
Els càlculs que manegen en l'Executiu passen perquè Puigdemont trepitja de nou Espanya aquesta primavera --maig o juny-- si el Tribunal Constitucional resol al seu favor el recurs contra la decisió del Tribunal Suprem de no amnistiar-li el delicte de malversació.
L'expresident català també va demanar al TC que suspengués l'ordre de detenció nacional que roman vigent en contra seva, que li manté en Waterloo des de fa més de vuit anys.
VOTS PER Al NOU FINANÇAMENT
Si aconsegueixen superar aquest escull, al Govern veuen possible que Junts accepti votar el nou sistema de finançament autonòmic, pactat amb Oriol Junqueras, el líder de l'un altre gran partit independentista de Catalunya, ERC.
Fins al moment Junts ha menyspreat el nou model, a pesar que injectarà 4.700 milions d'euros a Catalunya i deixa a aquesta comunitat com una de les principals beneficiades del nou repartiment.
No obstant això, els de Puigdemont posen l'accent que no es tracta d'un sistema de concert i va cabre com el d'Euskadi i Navarra, i Catalunya segueix dins del règim comú. Malgrat aquestes crítiques, al Govern es veuen capaços d'atreure a Junts, igual que van fer amb ERC.
En aquest sentit, fonts governamentals posen l'accent que han aconseguit atreure a ERC fins a l'actual acord, a pesar que al principi de la negociació es trobaven en una posició molt distant i també reclamaven un "concert català".
Els socialistes esperen, per tant, que Junts segueixi el mateix procés i creuen que una eventual volta de Puigdemont obrirà un nou escenari favorable per aprovar el nou finançament, un important assoliment en l'últim tram de la legislatura després de 13 anys amb el model caducat.