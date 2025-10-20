El Govern espera arribar al 75% de caps de bestiar vacunats de DNC del primer radi "en poques hores"

GIRONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat confia a arribar al 75% de caps de bestiar vacunats de dermatosi nodular contagiosa (DNC) del primer radi on s'ha detectat la malaltia en les pròximes hores, segons assegura en un comunicat en el qual actualitza les accions que duu a terme per evitar que s'estengui la malaltia.
Els equips de veterinaris continuen vaccinant els animals a les explotacions de Girona, tant al radi de Castelló d'Empúries com al de Cassà de la Selva, i la secretària general del departament, Cristina Massot, és a la zona treballant en la coordinació de la vacunació.
"Ja ha arribat el tercer lot de vacunes que ens ha d'ajudar a accelerar la contenció de les malaltia. D'aquí a poques hores arribarem al 75% dels caps de bestiar vaccinats. És el percentatge que necessitem per assolir la immunitat de grup del primer radi", explica el departament.
La Generalitat ha fet una crida als veterinaris de tot Catalunya a col·laborar en l'acceleració de la vacunació i que el criteri dels científics és vacunar primer en funció de la distància del focus i per categoria, amb l'objectiu de contenir l'expansió de la malaltia: primer les vaques reproductores de llet i de carn, i en segon lloc els vedells d'engreix.
"No s'aplica en cap cas segons la mesura de l'explotació", afegeixen, de manera que les vaques reproductores es vacunen primer perquè tenen un gran valor econòmic, són patrimoni genètic i la base de producció, si es perden, el sector trigarà molt més a recuperar-se, informen.