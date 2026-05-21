El Govern espanyol veu "honorable" a Zapatero y no tem la reacció dels socis

Marta Fernández - Europa Press
Sosté que la legislatura seguirà fins 2027 perquè "no hi ha res que afecti" a l'Executiu
MADRID, 21 maig (EUROPA PRESS) -
El Govern espanyol manté la seva defensa de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero al que consideren una persona "honorable" i assegura que no temen la reacció dels socis parlamentaris, que han començat a virar la seva posició i han expressat preocupació per les acusacions que pesen sobre l'exdirigent socialista.
Així, fonts de la Moncloa insisteixen en la "falta de proves documentals" contra Zapatero en la interlocutòria emesa dimarts pel jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama, que li atribueix delictes de tràfic d'influències i organització criminal.
L'instructor té a la mira el rescat públic concedit pel Govern central a l'aerolínia espanyola amb capital veneçolà 'Plus Ultra' i sospita que Zapatero va intercedir de forma il·legal a canvi d'un benefici econòmic.
Però a Moncloa defensen rotundament la legalitat d'aquesta ajuda pública concedida durant la pandèmia de Covid i neguen que pugui esquitxar a l'Executiu. "No hi ha res que afecti al Govern" espanyol, traslladen.
REPTEN A PRESENTAR UNA MOCIÓ DE CENSURA
Socis parlamentaris com Sumar, Compromís i ERC van demanar explicacions als socialistes i van abandonar la tesi del 'lawfare', és a dir que aquesta causa respongui a una guerra judicial amb la intenció d'atacar al Govern central.
Tot i així, al Govern espanyol donen mostres de tranquil·litat i no veuen en risc la continuïtat de l'Executiu, que continuarà fins 2027 com es va encarregar de subratllar el president Pedro Sánchez al Congrés, per buidar els dubtes d'un avançament electoral.
"El que vulgui presentar una moció de censura que ho faci" assenyalen fonts governamentals, reptant a PP i Vox a iniciar el tràmit parlamentari per descavalcar a Sánchez, convençuts que no tenen la majoria per tirar-la endavant.
A L'ESPERA DE L'INFORME DE LA UDEF
El PP, retreuen, vol traçar una línia amb la Presidència del Govern central per vincular-la amb aquesta causa, però a l'escrit de Calama, recalquen, "no hi ha cap prova contra el Govern" espanyol. A més, el rescat a l'aerolínia, recorden, ja va ser investigat per un jutjat a Plaza de Castilla i la causa es va arxivar.
Una vegada que s'ha aixecat el secret de sumari, al Govern central esperen la publicació de l'informe de la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) en el qual basa la seva interlocutòria el jutge Calama. "Si hi ha proves haurien d'estar aquí", apunten.
Mentrestant, insisteixen que tenen la "màxima confiança en la seva innocència", consideren que és una persona honorable i fins al moment no han vist evidències que els facin dubtar d'això.