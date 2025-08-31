El Govern espanyol ultima l'expedient per instar a la il·legalització de la Fundació Franco

MADRID 31 ago. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciat que el seu departament està "ultimant" l'expedient per instar davant de la Justícia a la il·legalització de la Fundació Nacional Francisco Franco (FNFF), en aplicació de la Llei de Memòria Democràtica.
"Hem estat alguns mesos esperant a que Memòria Democràtica ens enviés l'informe. Ara ja el tenim i estem ultimant-ho per elevar-ho el més aviat possible davant del jutge", ha explicat Urtasun en una entrevista a Europa Press.
El ministre no ha concretat cap data ni ha avançat si podria fer-se entorn del 20 de novembre, quan es compleixen 50 anys de la mort del dictador, però l'Executiu treballa "intensament".
"No és de rebut que el 2025 encara tinguem fundacions que fan apologia al franquisme. Per tant, aquesta és una prioritat que és molt clara per a mi", i no descarta sol·licitar l'aplicació de mesures cautelars perquè se suspenguin les activitats de la fundació fins que hi hagi una resolució judicial. "Ho estem acabant d'estudiar".
Per a ell, com a ministre de Cultura, és "fonamental" treballar en matèria de drets, llibertats i "defensar la memòria democràtica". "I sobretot que els ciutadans tinguin clar què va significar el franquisme i la censura també per a la cultura".
DES DE FA MÉS D'UN ANY
El procés per il·legalitzar aquesta fundació va començar al juny de 2024, quan Cultura va obrir un període d'actuacions prèvies per obtenir informació i elements de judici destinats a motivar l'inici del procediment. Ho va fer el departament d'Urtasun, ja que d'ell depèn el Protectorat de Fundacions, organisme a què correspon instar judicialment l'extinció.
Per fer l'expedient s'han sol·licitat informes sobre la Fundació Franco a la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica, el Registre de Fundacions de competència estatal i l'Advocacia de l'Estat.
El ministre de Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, va explicar en el Congrés al març que el seu departament havia elaborat un primer informe, però que després va haver de complementar-ho tenint en compte les "circumstàncies i vericuetos legals" que pogués utilitzar la fundació, que va canviar els seus estatuts l'any passat.
A més, el Congrés, a instàncies del PSOE, va modificar la passada primavera la Llei d'Associacions per poder il·legalitzar les que facin apologia del franquisme.
"MENYSPREU" A LES VÍCTIMES
En el document enviat a Cultura abans de l'estiu, el departament que dirigeix Torres conclou que concorren les causes previstes en el supòsit legal d'extinció de fundacions establert en la disposició addicional cinquena de la Llei de Memòria Democràtica, és a dir, que aquesta fundació "no persegueix finalitats d'interès general" i les seves activitats hi són contràries.
A més, constata que no només fa "apologia del franquisme", "enalteix el cop d'estat i la dictadura o enalteix els seus dirigents", sinó que a més incorre en "menyspreu i humiliació de la dignitat de les víctimes del cop d'estat, de la guerra o del franquisme, o la incitació directa o indirecta a l'odi o violència contra les mateixes per la seva condició de tals".
Per tot això, defensa que procedeix instar judicialment a l'extinció de la FNFF, i que es pot demanar, si escau, la suspensió provisional de les seves activitats fins que es dicti sentència i les mesures cautelars que es considerin necessàries per a l'eficàcia de la suspensió d'activitats.