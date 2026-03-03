El Govern espanyol respon a Trump que si vol suspendre el comerç ha de respectar les empreses i els acords amb la UE

Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Arxiu
MADRID 3 març (EUROPA PRESS) -
El Govern espanyol ha respost a les amenaces llançades aquest dimarts pel president d'Estats Units, Donald Trump, assegurant que si vol suspendre el comerç amb Espanya ha de respectar les empreses privades i els acords segellats amb el conjunt de la Unió Europea.
Fonts de Moncloa repliquen a Trump que Espanya compta amb els recursos necessaris per "contenir possibles impactes" i també per ajudar els sectors que es puguin veure afectats i diversificar les cadenes de subministrament".
"Si l'administració nord-americana vol revisar-la haurà de fer-ho respectant l'autonomia de les empreses privades, la legalitat internacional, i els acords bilaterals entre la Unió Europea i EUA", assenyalen.
