Publicat 03/03/2026 19:46

El Govern espanyol respon a Trump que si vol suspendre el comerç ha de respectar les empreses i els acords amb la UE

Archivo - El president del Govern, Pedro Sánchez saluda al president d'Estats Units, Donald Trump, abans de la cerimònia de signatura del pla de pau per a Orient Pròxim, a 13 d'octubre de 2025, a Egipte.
Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Arxiu

MADRID 3 març (EUROPA PRESS) -

El Govern espanyol ha respost a les amenaces llançades aquest dimarts pel president d'Estats Units, Donald Trump, assegurant que si vol suspendre el comerç amb Espanya ha de respectar les empreses privades i els acords segellats amb el conjunt de la Unió Europea.

Fonts de Moncloa repliquen a Trump que Espanya compta amb els recursos necessaris per "contenir possibles impactes" i també per ajudar els sectors que es puguin veure afectats i diversificar les cadenes de subministrament".

"Si l'administració nord-americana vol revisar-la haurà de fer-ho respectant l'autonomia de les empreses privades, la legalitat internacional, i els acords bilaterals entre la Unió Europea i EUA", assenyalen.

(SEGUIRÀ AMPLIACIÓ)

Contador

Contingut patrocinat