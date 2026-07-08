El Govern espanyol respon a Trump que la relació comercial és amb tota la UE

MADRID 8 jul. (EUROPA PRESS) -
El Govern espanyol ha respost a l'última amenaça del president nord-americà, Dondald Trump, d'aturar "completament" el comerç bilateral en assenyalar que la relació comercial és amb la Unió Europea en el seu conjunt i per tant no es pot singularitzar amb cap estat membre.
Espanya replica a més que els vincles comercials s'estableixen entre empreses i no entre governs i recalca que els EUA tenen superàvit comercial amb Espanya, és a dir que ven més del que compra i per tant "es beneficia més" d'aquesta relació, segons fonts de La Moncloa.
L'executiu de Sánchez assegura que rep "amb tranquil·litat i normalitat" les paraules de Trump, que aquest dimecres en la cimera de l'OTAN a Ankara ha qualificat Espanya com "una causa perduda" i un soci "terrible" de l'Aliança, pel rebuig a gastar el 5% del PIB en defensa.
"Espanya és una causa perduda. Per cert, ja no volem fer cap negoci comercial amb Espanya. Vull que el tallin. Espanya és un aliat terrible a l'OTAN. No participen. No paguen. No en vull saber res, d'Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, si us plau, incloses les visites", ha dit Trump durant una conferència de premsa conjunta amb el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte.
Malgrat aquestes dures crítiques, que s'han anat repetint en l'últim any, l'executiu de Sánchez assegura que Espanya manté una magnífica relació, social, cultural i econòmica amb els EUA: "i no és la nostra intenció que això canviï", subratllen. "La relació bilateral entre els EUA i Espanya és beneficiosa per a tots dos països, tant en l'àmbit comercial com en el de la defensa", han resolt.