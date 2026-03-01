El Govern espanyol preveu que la pujada de l'SMI beneficiarà 286.600 treballadors a Catalunya

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Patronals i sindicats assenyalen la incidència en el sector primari i serveis
BARCELONA, 1 març (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Treball i Economia Social estima que la pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) a 1.221 euros al mes en 14 pagues aprovada a mitjan febrer pel Consell de Ministres afectarà al voltant de 286.600 treballadors a Catalunya, segons dades facilitades a Europa Press.
Aquest increment, subscrit pels sindicats majoritaris CCOO i UGT, però que no compta amb el suport de la patronal CEOE, suposa un augment amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2026 del 3,1% interanual, i segons les dades compartides per la Moncloa, a tota Espanya beneficiarà al voltant de 2,5 milions de persones treballadores.
CCOO i UGT de Catalunya destaquen el valor positiu que té aquesta mesura per posar fi a la desigualtat i com a motor del creixement econòmic, mentre que Foment i Pimec demanen cautela davant l'increment dels costos que suposa per a les empreses i reivindica el paper dels convenis col·lectius.
CÀLCUL SINDICAL
Segons dades de CCOO consultades per Europa Press, l'impacte d'aquest increment de l'SMI a Catalunya serà lleugerament menor, de 197.659 treballadors, la qual cosa suposa un 12% del total de persones que es beneficiaran d'aquest increment a Espanya, mentre que les estimacions d'UGT Catalunya passen per una afectació d'entorn de 200.000 persones, un 6% del total dels cotitzadors al territori.
Per nombre de treballadors, Catalunya ocupa el quart lloc en impacte de l'augment de l'SMI en el mapa estatal, per darrere d'Andalusia, amb 379.637 persones beneficiades i un 22% del total; Madrid, amb 215.797 persones i un 13%, i Comunitat Valenciana, amb 205.105 persones i un altre 12%.
El responsable de Mercat de Treball i Economia a CCOO de Catalunya, Albert Escrig, afirma que, malgrat la dificultat de calcular l'impacte exacte per sectors en l'economia catalana, els més beneficiats seran el treball domèstic, l'agricultura, l'hostaleria o el comerç, "que es caracteritzen per salaris més baixos".
Des d'UGT, el secretari de Política Sindical a Catalunya, Òscar Riu, ha aplaudit que l'increment no només beneficia a aquests mateixos sectors, en els quals es produeix una actualització automàtica dels sous, sinó que actuarà com a "tractor" a l'hora de negociar en convenis col·lectius i impulsarà a l'alça el salari d'altres sectors.
MENOR AFECTACIÓ A CATALUNYA
En termes relatius, la incidència de la pujada de l'SMI a Catalunya se situa en un 5,9% de la població assalariada del territori, segons les mateixes dades de CCOO, un impacte molt menor que, per exemple, el 7,2% dels treballadors de la Comunitat de Madrid, el 13,2% d'Andalusia o el 10,4% de la Comunitat Valenciana.
En aquest sentit, Riu explica que a Catalunya el cost de vida i els salaris són més alts que en altres comunitats, la qual cosa pot limitar l'efecte d'aquest increment, i ha reivindicat la necessitat d'un salari mínim de referència propi (SMRC) que sigui d'un 60% del salari mínim al territori i que "s'adeqüi" l'SMI a la realitat de Catalunya.
MÉS COSTOS EMPRESARIALS
La directora de Relacions Laborals de Foment, Yesika Aguilar, ha manifestat que l'impacte de la pujada de l'SMI "no és només en nombre de treballadors, sinó també en la capacitat de les empreses d'assumir l'increment dels costos laborals".
Segons càlculs de la patronal compartits amb Europa Press, l'augment de l'SMI suposa un cost aproximat de 1.900 euros mensuals per treballador, combinant tant el salari com a costos com la Seguretat Social: "No és un increment d'un 3,1%, sinó que té associats altres costos", ha defensat Aguilar.
El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, per la seva banda, ha afirmat que el "desajustament" entre els salaris que perceben els treballadors i el cost de la vida no és perquè els salaris són baixos, sinó perquè el preu de certs béns com l'habitatge o el gas estan disparats.
"No és que les empreses paguin poc, sinó que hi ha un desequilibri en el preu de determinats productes i béns que altera el mercat", ha afegit Ginesta en declaracions a Europa Press.
DIMENSIÓ EMPRESARIAL
Sindicats i patronal coincideixen en els sectors més afectats (serveis, hostaleria o agricultura), però Foment i Pimec destaquen també la dimensió de les empreses com un element a tenir en compte en l'impacte de l'SMI.
Aguilar explica que l'estructura productiva de Catalunya està formada majoritàriament per autònoms, pimes i microempreses en les quals la pujada de l'SMI tindrà una "major repercussió", ja que la producció és menor, mentre que Ginesta es refereix a l'economia d'escala que permet que, encara que en termes absoluts l'impacte sigui major en les empreses de gran grandària, aquestes tenen més capacitat per traslladar el cost extra.
PRODUCTIVITAT I CONVENIS
Pimec i Foment han coincideixo també en la necessitat de modificar la llei de contractes públics perquè les empreses que comptin amb un contracte amb una administració pública, molt estesos en sectors com la neteja o la seguretat, puguin indexar l'increment del cost de la pujada de l'SMI.
Preguntada per la falta de suport de la part patronal en la pujada de l'SMI, Aguilar ha defensat que Foment sempre ha estat "favorable als increments del salari mínim", però que aquests han d'anar acompanyat d'un augment de la productivitat.
A més, tant la directora de Relacions Laborals en Foment com el secretari general de Pimec han al·ludit als convenis col·lectius com una eina per articular les pujades de salaris.
"Les millores han d'articular-se principalment a través d'aquests convenis col·lectius, que són els que s'adapten a la realitat productiva de cada sector, territori i salari", ha afegit Aguilar, amb l'objectiu de garantir així tant la supervivència empresarial com a benestar dels treballadors.