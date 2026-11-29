Diego Radamés - Europa Press - Arxiu
MADRID, 29 nov. (EUROPA PRESS) -
Les primeres dades de participació en les eleccions generals d'aquest diumenge 29 de novembre es donaran a conèixer amb xifres fins a les 14.00 hores i fins a les 18.00 hores, mentre que no serà fins a les 22.30 hores quan el Govern espanyol comparegui per donar compte dels resultats provisionals dels comicis, que es podran seguir en temps real des de les 21.00 hores a través d'una pàgina web i una aplicació mòbil.
La secretària d'Estat de Comunicació, Lydia del Canto, i la subsecretària del Ministeri de l'Interior, Susana Crisóstomo, han explicat aquest dissabte en la roda de premsa oferta des del Centre Nacional de Dades que durant la jornada electoral hi haurà fins a 4 compareixences del Govern espanyol per detallar les xifres de participació i els resultats provisionals de les votacions.
En concret, la primera tindrà lloc a les 10.30 hores amb l'inici de la jornada i la constitució de les meses per votar en aquestes eleccions generals, a les quals estan cridats un total de 38,6 milions de ciutadans.
A les 14.30 hores tornaran a comparèixer per oferir les primeres xifres de participació fins a les 14.00 hores. A la tarda, a les 18.30 hores, hi haurà una nova compareixença per informar de la participació fins a les 18.00 hores i el desenvolupament de la jornada.
Ja al voltant de les 22.30 hores, en funció de l'avanç de l'escrutini, s'espera la compareixença de la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i portaveu del Govern espanyol, Elma Saiz, i del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per oferir els resultats provisionals.
Els avanços de participació i el recompte provisional es podran consultar en temps real a través de la pàgina web 'resultados.29neleccionesgenerales.com', així com en l'aplicació per a dispositius mòbils 'Elecciones Generales 29N', descarregable de forma gratuïta als markets de les plataformes Android i iOS.